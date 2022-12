De terugkeer van de wesp: insect steelt de show op WK darts (en blijft minutenlang zitten op de rug van winnaar)

Het was de Australiër Simon Whitlock die er in de middagsessie als eerste last van kreeg, maar pas in de avondsessie eiste een opvallende wesp de hoofdrol op. Het insect zette zich op de rug van Cameron en bleef daar minutenlang zitten. Toeval of niet, maar de Canadees (die schijnbaar niet in de gaten had dat hij een gast had) begon plots fenomenaal te spelen. Met een hoog gemiddelde zette hij een straffe comeback in. Van 0-2 in sets ging het in sneltempo naar 3-2-winst. En de wesp, die zag dat het goed was.

Nochtans deed omroeper Russ zijn best om het beestje te laten verdwijnen. Met een welgemikte slag leek de wesp haar acties met haar leven te bekopen, maar niet veel later nestelde ze zich opnieuw op de rug van Cameron.

Het is niet de eerste keer dat een wesp met de aandacht gaat lopen in Ally Pally. In het verleden dook het insect al vaker op tijdens het WK darts. Onder meer tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson kreeg er al mee te maken. “Die wesp is ondertussen veertig jaar oud”, grapte hij in 2018.

