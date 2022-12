Prijsplafond op gas komt er aan: wat is er beslist en zal de gasfactuur nu dalen?

De Europese lidstaten zijn het eens geraakt over een prijsplafond op gas. Als de gasprijs drie dagen lang boven de 180 euro per megawattuur uitkomt, dan treedt het systeem automatisch in werking. Het moet vooral dienen om hoge pieken zoals afgelopen zomer af te vlakken. Want vandaag schommelt de gasprijs om en bij 110 euro. “Ons doel was om prijzen onder controle te houden en de bevoorrading te garanderen”, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). “Dat is gelukt.”