10.000 fans geven verliezend WK-finalist Frankrijk daverende ovatie bij terugkomst… maar Mbappé heeft duidelijk nog geen zin in een feestje

De Franse nationale voetbalploeg heeft maandagavond weer voet aan grond gezet in Parijs. Minder dan vierentwintig uur nadat Les Bleus de WK-finale in Qatar na strafschoppen verloren van Argentinië, werden ze in een bus rondgereden door de Franse hoofdstad. De reis ging naar de Place de la Concorde, waar volgens de Franse sportkrant l’Equipe zo’n tienduizend fans bijeengekomen waren.