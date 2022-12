Paula De Weerdt en ervaringsdeskundige Rafaël Janssen in het Lommelse inloopcentrum Compagnie&Co. — © gvb

Lommel

Inloopcentrum Compagnie&Co in Lommel is door Vlaanderen officieel erkend als armoedevereniging en kan zo rekenen op subsidies. “Zelf groeide ik op in armoede. Hier kon ik een nieuwe start nemen”, getuigt Rafaël Janssen.