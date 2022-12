De Congocommissie in het federaal parlement heeft een muis gebaard. Tot grote frustratie van voorzitter Wouter De Vriendt (Groen) was er geen eensgezindheid over excuses aan onze ex-kolonies voor de wantoestanden uit het verleden. De Vriendt kijkt expliciet naar de MR, de PS én naar het Koningshuis. “De manoeuvreerruimte voor Kamer werd platgeduwd.”