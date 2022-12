Rik Vervisch volgt Francis De Nolf op als voorzitter van Knack Volley Roeselare

Rik Vervisch (56) is de nieuwe voorzitter van Knack Volley Roeselare. Hij is de opvolger van Francis De Nolf, die het na acht jaar voorzitterschap voor bekeken houdt. Dat heeft de West-Vlaamse volleybalclub maandag bekendgemaakt.

“Het is het juiste moment om nu het voorzitterschap aan Rik door te geven” zegt Francis De Nolf in een persbericht. “Met Knack Volley Roeselare op een sportief hoogtepunt, zowel met het eerste team dat nog strijd levert op alle fronten als met de schitterende resultaten van de verschillende ploegen en een succesvolle jeugdwerking.”

Rik Vervisch zit al 35 jaar in het volleybal. Hij stond aan de wieg van Brovo Roeselare. Daarna was de bedrijfsadviseur jarenlang verantwoordelijk voor het sportief beleid bij Pervol Ruiselede.

“Het is tegelijk een enorme eer maar ook een grote verantwoordelijkheid om de mooiste volleybalclub van België te mogen leiden”, stelt Rik Vervisch. “De bedoeling is natuurlijk om ons sportief succes te continueren, zowel bij het eerste team als bij onze jeugdploegen, maar ook om verder onze bredere Knack Volley community te gaan versterken, samen met onze trouwe sponsors, onze supporters en onze vele vrijwilligers en medewerkers.”

Roeselare is de regerende en 13-voudige landskampioen in het Belgisch volleybal. Verder wonnen de West-Vlamingen 14 keer de Beker van België. Na acht speeldagen is Roeselare de ongeslagen leider in de Lotto Volley League.