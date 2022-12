Dopingschorsing Zwitserse topmountainbiker Flückiger per direct opgeheven: “Ik heb nooit doping gebruikt”

De dopingschorsing van de Zwitserse mountainbiker Mathias Flückiger is opgeheven. Hij heeft bij een beroepscommissie voor tuchtzaken in zijn land aangetoond dat een positieve test bij hem op een anabole stof niet geldig was. Dat meldde tv-zender SRF.

De 33-jarige Flückiger won vorig jaar zilver op de Olympische Spelen in Tokio en eveneens zilver op het WK in het Italiaanse Val di Sole. Een dag voor de Europese titelstrijd in München in augustus van dit jaar kreeg de mountainbiker te horen dat hij bij een dopingcontrole na de Zwitserse kampioenschappen in juni positief was bevonden op het zelden aangetroffen verboden middel Zeranol.

Flückiger werd per direct geschorst, maar hij vocht zijn schorsing aan en overtuigde de tuchtcommissie met ontlastend bewijsmateriaal. Aan zijn schorsing, die vier maanden duurde, kwam direct een einde. “Ik heb nooit doping gebruikt. Het besluit is een zeer grote opluchting voor mij. Het waren de ergste maanden van mijn leven”, zei de mountainbiker.