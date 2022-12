Zo ziet de nieuwe FIFA-ranking eruit na het WK: Rode Duivels zakken naar plek vier, Argentinië tweede, Marokko stijgt elf plaatsen

Het WK voetbal heeft de wereldranglijst van de FIFA flink door elkaar geschud. Winnaar Argentinië wordt de nieuwe nummer twee van de wereld - het komt twee luttele puntjes tekort om nummer één Brazilië van de troon te stoten. Verliezend finalist Frankrijk is de nieuwe nummer drie. Beide landen zijn op de wereldbeker over de Rode Duivels gewipt, die door hun exit in de groepsfase nu pas vierde zijn en de hete adem van nummer vijf Engeland in hun nek voelen.