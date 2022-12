Man die eieren naar koning Charles III gooide beschuldigd van “bedreigend gedrag”

Patrick Thelwell moet dinsdag voor een rechtbank in York verschijnen, de stad waar de feiten zich op 9 november afspeelden. Daar zal hij officieel in beschuldiging worden gesteld, zo laten zowel politie als parket in onafhankelijke persberichten weten. De man riskeert een celstraf tot zes maanden.

Toen de koning en zijn echtgenote enkele Britten de hand schudden, gooide Thelwell meerdere eieren hun kant uit. De eieren misten hun doel maar de man kon onmiddellijk worden ingerekend door de aanwezige veiligheidsdiensten.

Op 6 december werd een 28-jarige man in Londen kort opgepakt omdat ook hij een ei in de richting van het staatshoofd wilde gooien. De man werd beschuldigd van verstoren van de publieke orde.

De monarchie blijft immens populair in Groot-Brittannië maar gaat momenteel door woelig vaarwater, drie maanden na het overlijden van Elizabeth II en het aantreden van Charles III als nieuwe koning. In een documentaire op Netflix haalden Harry, de jongste zoon van Charles, en diens echtgenote Meghan hard uit, waarbij ze enkele openstaande rekeningen wilden vereffenen na hun vertrek uit de koninklijke familie in 2020.