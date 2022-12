VN-topman waarschuwt voor rechtse terreur na coupplannen van ‘Reichsbürger’-beweging in Duitsland

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft in de nasleep van de coupplannen van de zogenoemde Reichsbürger-beweging in Duitsland gewaarschuwd voor rechtse terreur wereldwijd.

“Het is duidelijk geworden dat de grootste terroristische dreiging in westerse landen momenteel uitgaat van extreemrechts, van neonazi’s en mensen die geloven in blanke suprematie”, zei Guterres maandag in New York. Elke vorm van neonazisme, antisemitisme en moslimhaat moet duidelijk en krachtig bestreden worden.

“Dit is duidelijk een dreiging en we moeten deze dreiging met grote vastberadenheid bestrijden”, aldus Guterres. Hij zei dat de gebeurtenissen in Duitsland slechts één voorbeeld zijn van de bedreiging van democratische samenlevingen in de hele wereld.

De leden van de Reichsbürger-beweging erkennen de legitimiteit van de Bondsrepubliek Duitsland en haar staatsstructuren niet. Het Duitse federale parket liet vorige week 25 verdachten arresteren, 22 van hen zijn in verdenking gesteld van lidmaatschap van een terroristische organisatie die het politieke systeem wilde omverwerpen.