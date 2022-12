Vader toont tijdens reconstructie hoe hij zijn dochters doodde: het ene moment in tranen, het volgende kil en onbewogen

Tijdens de reconstructie in Waardamme, bij het West-Vlaamse Oostkamp, heeft landbouwer Chris Vanhaverbeke (44) getoond hoe hij zijn dochtertjes Ona (5) en Maud (8) heeft omgebracht. Hij was eerst zwaar onder de indruk van de omgeving en begon te huilen. Daarna toonde hij relatief onbewogen hoe hij zijn kinderen omgebracht heeft.

Sinds de feiten op 16 november zit Chris Vanhaverbeke in de gevangenis van Brugge, vanwaaruit hij maandag naar Waardamme werd overgebracht voor de reconstructie. De man vermoordde zijn dochtertjes vorige maand op vreselijke wijze omdat hij de scheiding van zijn vrouw en de omgangsregeling met zijn kinderen niet kon verkroppen. In een brief aan zijn schoonouders schreef hij dat hij “uit wraak” gehandeld heeft.

De reconstructie aan de boerderij van het gezin in de Sijslostraat in Waardamme

Meteen na de start van de reconstructie zou de vader in huilen uitgebarsten zijn. “Onder indruk van de omgeving.” Er waren inderdaad veel politiemensen aanwezig, net als het parket en psychiaters. Maar ook de burgerlijke partijen waren daar. De moeder van de vermoorde kinderen en haar ouders volgden de wedersamenstelling vanuit een busje. “Zij hoopt op antwoorden voor de vele vragen”, had haar advocaat Kristiaan Vandenbussche voor de reconstructie laten weten.

De dader kwam na enige tijd toch tot zichzelf en toonde hoe hij zijn kinderen omgebracht heeft. Dat gebeurde bijna direct nadat hij ze van school had opgehaald. Relatief onbewogen – kil bijna – toonde hij de speurders stap voor stap hoe het gegaan is. Eén keer is hij ook beginnen te lachen, na een misverstand met een politieman, net op een moment dat hij toonde hoe hij één van zijn dochters aan het knevelen was. Alsof hij zich geen houding wist te geven, of alsof hij nog steeds niet goed vat wat hij wel aangericht heeft, klinkt het.

© Simon Mouton

Vaag over uren na moord

De reconstructie duurde tot een eind in de namiddag. De moeder en grootouders werden niet geconfronteerd met de verdachte en mochten eerst de plek van de feiten verlaten, waarna Vanhaverbeke terug naar de gevangenis werd afgevoerd. Hoewel er nu over de feiten toch enige duidelijkheid bestaat, blijft de man vaag over wat hij in de drie, vier uren na de dubbele moord gedaan heeft. Daar zou nog verder onderzoek over gebeuren.

Na de reconstructie vernamen we van de advocaten dat de onderzoeksrechter een persstop heeft afgekondigd en werd er geen commentaar meer gegeven. Morgen verschijnt Vanhaverbeke voor de raadkamer, die beslist over zijn verdere aanhouding voor de dubbele kindermoord.