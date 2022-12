‘Bassie & Adriaan’-ster Joop Dikmans (92) overleden

Acteur Joop Dikmans, voor velen bekend als boef B2 van de populaire kinderserie Bassie & Adriaan, is woensdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn kleinzoon Rick Hof aan NH Nieuws.

Dikmans, geboren op 31 januari 1930 in Rotterdam, had als clown en cabaretier grote bekendheid in de entertainmentindustrie. Toch kennen de meesten hem als B2: een van de boeven uit de kinderserie Bassie & Adriaan. De slechthorende boef zorgde met zijn: “Wat zeggie?”, en zijn dikke snor en hoedje voor veel lachende kindergezichten.

Samen met de Baron en handlanger Japie zat hij Bassie en Adriaan drie series lang op de hielen. Hij vertolkte de rol van B2 in Het geheim van de schat (1987), De verdwenen kroon (1988) en De verzonken stad (1989).

Joop Dikmans wordt op vrijdag 23 december in het bijzijn van zijn familie gecremeerd.