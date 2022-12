Capitoolcommissie vraagt om Trump voor vier aanklachten te vervolgen

‘Obstructie van de werking van het Congres’, ‘samenzweren om de staat te misleiden’, ‘samenzweren met leugens’ en ‘het veroorzaken, assisteren, helpen of bevorderen van een opstand’. Dat zijn de aanklachten waarvoor de Capitoolcommissie Trump wil doorverwijzen.

Dit betekent niet dat er officiële strafrechtelijke aanklachten worden ingediend - aangezien het aan het ministerie van Justitie is om individuen aan te klagen - het is een aanbeveling. Maar het is alleszins een serieuze kaakslag voor Trump, ook al heeft hij altijd volgehouden dat hij het onderzoek niet ernstig nam.

Zoe Lofgren, een democraat uit Californië, gaf maandagavond (Belgische tijd) een overzicht van de bevindingen en de conclusies van de onderzoekscommissie. “Zijn leugens waren geen opwelling op verkiezingsavond, zo staat in het eindrapport. Het was een bewuste poging om een vredevolle overdracht van de macht te boycotten”, besluit de commissie. Voor zijn beweringen over ‘gestolen verkiezingen’ zijn dan ook ‘helemaal geen bewijzen’. “Hij wist dat zelf, maar zette door. Op 6 januari zette hij die leugen om in agressie.”

Ze zegt dat “Trump met opzet valse beschuldigingen van fraude heeft verspreid in een poging de presidentsverkiezingen ongeldig te laten verklaren.”

Trump verspreidde leugens

Aanleiding van het onderzoek was de bestorming van het Capitool. Ongezien en wereldnieuws. Op 6 januari 2021 kwamen Amerikaanse senatoren samen in het Capitool om de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 te bekrachtigen. Joe Biden won, maar Donald Trump legde zich niet neer bij zijn nederlaag. Trump, toen nog officieel president, sprak in de buurt van het Witte Huis een grote menigte aanhangers toe. Hij riep op tot een ‘vreedzame’ mars op het Capitool. Want Biden had de verkiezingen gewonnen door massale fraude.

Daarop bestormden zo’n 2.500 Trumpfans en leden van een extreemrechtse groepering het Capitool. Ze overmeesterden de bewakers, brachten vernielingen aan en er vielen schoten.

Leden van het congres verstopten zich en beleefden bange uren.

Vijf mensen stierven uiteindelijk.

Toen voorzitter Bennie Thompson maandagavond de laatste vergadering afsloot, applaudiseerde het aanwezige publiek.

