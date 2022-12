Met een bezoek aan Antwerp in de Croky Cup begint Ronny Deila dinsdagavond aan zijn tweede seizoenshelft als coach van Standard. Hoog tijd om één van de meest markante nieuwkomers in België wat beter te leren kennen. Een gesprek over leiderschap, countrymuziek, handballende dochters en het nut van een coach die zijn broek laat zakken voor een volle kleedkamer.