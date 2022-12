Bijna triple-double voor Belgian Cat Julie Allemand, die zevende zege op rij boekt met ASVEL Lyon

Belgian Cat Julie Allemand schittert in de Franse LFB. — © ISOPIX

Julie Allemand blijft schitteren in de Franse LFB. Met bijna een triple-double leidde de Belgian Cat ASVEL Lyon naar een zevende opeenvolgende zege. In de Italiaanse Serie A1 was er een twaalfde overwinning op een rij voor Kim Mestdagh met Schio.