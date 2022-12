Moeder (35) haalt foto’s van haar kinderen offline na ‘digitale kidnapping’: “Bescherm de identiteit van je kind op het internet”

Je leven delen met de wereld via sociale media is niet altijd zonder gevaar. Dat ondervond Meredith Steele (35) aan den lijve toen ze plots een account op Instagram met duizenden volgers ontdekte van iemand die deed alsof ze de moeder van twee was. “Ze hadden een andere naam, een andere identiteit en een ander leven”, getuigt de Amerikaanse. “Ik voelde me zo’n slechte ouder.” Ze meldde het valse account aan Instagram, maar het platform verwijderde de pagina van de na-aper niet. Meredith haalde snel alle foto’s van haar kinderen offline of maakte hun gezichten onherkenbaar. Ze deelt nu haar verhaal om andere ouders te waarschuwen: “Bescherm de identiteit van je kinderen op het internet.”