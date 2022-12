Zo zag u Preciado nog nooit: Genk-speler gaat compleet los na Argentijnse wereldtitel

Nadat Argentinië in de penaltyreeks aan het langste eind had getrokken, postte de Ecuadoraan een filmpje op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe hij in bloot bovenlijf naar buiten stormt, de straat op en af rent en met zijn shirt boven het hoofd zwaaiend voortdurend “Messi kampioen” scandeert. Als begeleidende tekst schreef hij: “Het lijdt weinig twijfel dat ik veel bewondering heb voor de beste ter wereld. Gefeliciteerd, Argentinië.”

Preciado was zelf actief op het WK in Qatar. Hij stond drie keer als rechtsback in de basis bij Ecuador, dat met 4 op 9 na de eerste ronde naar huis moest.