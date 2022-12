Hij voetbalde in Somalië vooral op straat, maar omdat het in zijn geboorteland te gevaarlijk werd, sloeg Ahmed Mohamed Masuud - helemaal alleen - op de vlucht. Nu verblijft de 19-jarige asielzoeker in Lanaken en speelt hij voetbal bij vierdeprovincialer Lanklaar VV (4D). “Voetbal is ideaal om het hoofd leeg te maken.”