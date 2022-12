Rony en zijn ‘drie meisjes’ hebben met het café één grote wens: “De Dorussen en Fritsen van onze twee harmonieën hier samen in alle vriendschap aan de toog krijgen.” — © eva

Riemst

Na vijf jaar zonder dorpskroeg is er weer een café geopend in Zussen. Millenaar Rony Jadoul runt in de schaduw van de Sint-Genovevakerk café ’t Zuske samen met zijn echtgenote en twee dochters.