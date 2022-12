RWDM-eigenaar John Textor wordt nu ook meerderheidsaandeelhouder van Olympique Lyon

“De afronding van de transacties met Eagle Football heeft nu plaatsgevonden”, zo luidt het in een mededeling die gepubliceerd werd na het sluiten van de beurs van Parijs. Er werd een half jaar onderhandeld, de verkoop werd verschillende keren uitgesteld.

“Vandaag is een nieuw begin voor Olympique Lyon (....), we zijn trots op deze uitzonderlijke overeenkomst”, stelt Textor.

Zoals afgesproken zal de 73-jarige Jean Michel Aulas, sinds 1987 de baas van Olympique Lyon, “het operationele voorzitterschap” nog minstens drie jaar behouden.

Textor is al mede-eigenaar van Premier League-club Crystal Palace en meerderheidsaandeelhouder bij de Braziliaanse eersteklasser Botafogo en 1B-club RWDM. De overeenkomst van maandag is volgens de Amerikaanse investeerder “een belangrijk evenement in de ontwikkeling van het Europese voetbal, maar ook van het internationale voetbal dankzij de bundeling binnen dezelfde structuur, Eagle Football, van onze belangen in voetbalclubs die rijk zijn aan cultuur en ervaring (...): Olympique Lyon, Crystal Palace, Botafogo en RWD Molenbeek”.

Eagle Groupe wil een kapitaalverhoging doorvoeren van 86 miljoen euro die OL Groupe in staat moet stellen leningen versneld terug te betalen en de ploeg te versterken om zo terug te keren naar de Europese top. Lyon domineerde het Franse voetbal in de jaren 2000 met zeven opeenvolgende landstitels (2002 tot en met 2008). Nu is de club pas achtste in de Ligue 1. Het speelt pas voor de tweede keer in 25 jaar geen Europees voetbal.