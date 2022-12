Kapitein Charles Vanhoutte was afgelopen zomer bijna de deur uit bij Cercle: “Gelukkig ben ik toch gebleven”

Weet u nog, zondag 2 oktober 2022? Het was een van die vele nazomerse dagen en Cercle werkte na het vertrek van Dominik Thalhammer tegen AA Gent de eerste match onder Miron Muslic af. Een knotsgekke wedstrijd werd het met een slotfase zoals de recente WK-finale, maar dan zonder verlengingen en met een winnende vierde goal voor Cercle. Dino Hotic scoorde liefst drie keer, maar het was dé match van Kévin Denkey. Nooit eerder speelde de Franse Togolees zo sterk als die zondagmiddag. Is Cercle weer in staat om AA Gent voor de tweede keer dit seizoen over de knie te leggen? Miron Muslic denkt alvast van wel en liet een gedreven en enthousiaste indruk op de persconferentie in de aanloop naar de voorlaatste opdracht van 2022. Het wordt een drukke week voor Cercle Brugge, want vrijdag is er alweer de competitiematch op KV Mechelen, waarin Cercle verder jacht wil maken op een ticket voor de Europe Play-offs.

“We hebben in Spanje in heel goede omstandigheden kunnen trainen”, aldus kapitein Charles Vanhoutte. “Het was elke dag minstens 18 graden, het zonnetje scheen, de velden lagen er perfect bij. Er is hard gewerkt, maar er was ook tijd voor ontspanning en teambuilding. Normaal doen we dit begin januari, door het WK was het nu een maand vroeger maar het effect was even groot. Zo’n stage brengt altijd een meerwaarde, veranderen van omgeving doet goed en maakt iedereen vrolijker.”

Ander systeem rendeert

Cercle zette de remonte in met Charles Vanhoutte in de ploeg. De middenvelder kreeg meteen het vertrouwen van Miron Muslic en de voorkeur op Hannes Van der Bruggen. “Ik kende een moeilijke start dit seizoen. Meer zelfs, afgelopen zomer stond ik klaar om te vertrekken. Er was belangstelling van een ploeg en ik was daar niet ongevoelig voor, want ik wilde vaker speelde. Toen Miron Muslic in september overnam, beloofde hij mij meteen meer minuten en kansen. Het draait nu ook beter, het spel is goed en dat dit met mij in de ploeg gebeurt, is natuurlijk geweldig. De nieuwe coach veranderde ook het systeem en ging consequent met drie man achterin spelen in een 3-4-1-2 of naargelang de omstandigheden 3-4-2-1. Dat nieuwe concept sloeg meteen aan en zorgde ook voor meer stabiliteit op defensief vlak. We slikken minder goals en offensief komen we tot meer kansen en goals. Met Somers en Deman hebben we ook de perfecte jongens in huis om dit systeem te spelen. Zelf ben ik in het midden behoorlijk complementair met Leonardo Lopes da Silva. We vullen mekaar perfect aan, Leo heeft wat van mij nodig en ik heel veel van hem”, lacht Vanhoutte. Ook als ze met drie tegenover ons staan, slagen we erin om dat goed op te lossen.”

Maar bijna had hij dit dus niet meer meegemaakt en was hij nu elders aan de slag. “Het was behoorlijk concreet, in België en zelfs uit Nederland was er belangstelling, maar Carlos Avina, onze sportief directeur, wilde mij niet laten gaan. Ik ben gelukkig gebleven en het draaide dus goed uit. Als je speelt en je wint is het altijd leuk, als je wint en niet speelt is het al minder leuk en niet spelen en niet winnen is een drama. Zeker ben je natuurlijk nooit van je plaats, maar ik vond het wel jammer toen ik vorig seizoen uit een winnende ploeg verdween. Nu heb ik het gevoel dat dit minder snel het geval zal zijn.”

Over de toekomst wordt er binnenkort allicht gepraat. Het contract van Vanhoutte loopt in juni af maar er is nog een optie. “We zien wel wat er beslist wordt”, blijft de kapitein rustig. “We staan nu goed, maar we zijn nog niet gered en kijken nog altijd naar beneden. Je gaat beter niet met je hoofd in de wolken lopen, je kan maar beter op je hoede blijven. Veel ploegen zijn aan mekaar gewaagd en het is een rare competitie. Maar als we het echt goed blijven doen, kunnen we inderdaad misschien pas echt naar boven kijken. Een geheim hebben we niet, maar we werken hard en de coach staat midden in de groep en dat werkt prima.”