Vrancken rekent tegen Anderlecht op El Khannouss, die pas dinsdag naar Marokko vliegt

De terugkeer van de Marokkaanse nationale ploeg naar het thuisland is uitgesteld tot dinsdag. Pas dan is er een vlucht voorzien vanuit Doha.

De spelers zullen in Rabat als volkshelden worden ontvangen en in open bussen door de straten rijden. Er is ook een bezoek aan de koning voorzien. Genk-trainer Wouter Vrancken wil Bilal El Khannous er hoe dan ook graag bij in het bekerduel van woensdagavond (20.45 uur) tegen Anderlecht. Hij zal zijn beslissing om de 18-jarige WK-ganger al dan niet in de selectie op te nemen, desnoods uitstellen tot woensdag. “Hij heeft zaterdag een uur gespeeld in de troostfinale tegen Kroatië. Dat is een goeie zaak. Afwachten nu wanneer en in welke toestand hij weer in Genk arriveert. We zullen hem enkele tests laten afleggen, die bepalend zijn voor mijn keuze.”

Ecuadoraan Caicedo met Jong Genk op stage - De 18-jarige Alfred Caicedo, die de Genkse rangen komt versterken, strijkt begin januari in ons land neer. Hij wordt meteen opgenomen in de selectie van Jong Genk, die van 4 tot en met 7 januari op stage gaat in Nederland. Dat moet zijn integratie versnellen. (rco)