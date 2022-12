Makro-winkels sluiten definitief op 31/12

Makro Cash & Carry Belgium kreeg midden september van de Antwerpse ondernemingsrechtbank bescherming tegen schuldeisers. Bijna alle Metro-winkels binnen de groep gaan naar het Nederlandse Sligro, één ervan (Evergem) gaat naar Horeca De Zon, zo beslist de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Voor Makro was slechts één bieding binnengelopen, maar die werd eerder al verworpen.

De zes Belgische Makro-winkels zullen officieel op de laatste dag van het jaar hun deuren sluiten. Maar klanten kunnen voor de laatste keer inkopen doen op 30 december. Dat heeft een vertegenwoordiger van de directie deze namiddag meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad, meldt Gondola.

Wat er daarna zal gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Ofwel gaan de winkels in vereffening of in faillissement. Daar is vandaag nog geen duidelijkheid over.

(sgg)