Volgend jaar sluit Play4 opnieuw een rijtje onbekende Vlamingen en Nederlanders op in een nieuw seizoen van Big brother, intussen al het derde van deze reboot. Peter Van de Veire (51) is er dit keer niet meer bij als presentator. De Nederlandse Geraldine Kemper (32) zal worden bijgestaan door Tatyana Beloy (37). “Ik blijf in de eerste plaats mama, maar de drang om nog eens goed te knallen was er weer.”