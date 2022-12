Lichtstoet met 73 tractoren brengt kerstsfeer in Heerse straten

Heers

Zaterdagavond trok de tweede editie van de Tractor Kerstrun op gang vanaf het centrumplein. Na een succesvolle wintermarkt zorgde het organisatieteam van Winter Weekend met de hulp van de gemeente voor een tweede grote activiteit in het dorp.

“Deze Tractor Kerstrun is een stoet van tractoren met kerstverlichting. Iedereen met een versierde tractor mocht gratis komen meerijden”, zeggen Dimitri Abeels en Mathias Albert van Winter Weekend. “Al in de namiddag kon je de verlichte tractoren bewonderen in het centrum.” Nadien vertrok een parade van 73 versierde en toeterende tractoren voor een ritje van 22 kilometer van ruim 2 uur door de Heerse straten. “Ook de Kerstman en het kerstelfje reden mee in de stoet”, zeggen de organisatoren. “We hadden de helft meer deelnemers dan vorig jaar. Door de vrieskou waren er wel minder toeschouwers. Toch waren de commentaren overwegend positief. We hopen er dan ook een jaarlijks evenement van te kunnen maken.” (frmi)

© rr

© rr