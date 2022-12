36 dozen met jassen en truien ingezameld voor kansarmen in Leopoldsburg

Leopoldsburg

Net als vorig jaar deed de plaatselijke afdeling Vooruit een oproep op de sociale media om warme truien en dikke jassen in te zamelen voor mensen die in kansarmoede leven. “De respons was dit jaar erg groot”, zegt gangmaker Lieve Pernet. “Zo zamelden we in totaal 36 dozen vol jassen en truien in. De helft daarvan konden we verdelen onder de mensen die aangesloten zijn bij Ons Centrum. Voor de andere helft kunnen wij beroep doen op de plaatselijke Sint-Vincentiusafdeling die de komende weken naast de voedselpakketten ook een stand met winterkledij zal inrichten. Volgend jaar gaan we naast de warme kledij ook dekens verzamelen, want daar blijkt ook vraag naar.” (sb)