OH Leuven-coach Marc Brys voelt beleving rond 1/8ste finale van de beker tegen KV Kortrijk: “Veel mensen spreken mij erover aan”

Vorig jaar schopte OH Leuven het voor de eerste keer in zijn bestaan tot in de kwartfinales van de Croky Cup. Het doel dit seizoen is duidelijk: minstens even goed doen. En dus moet vanavond KV Kortrijk voor de bijl. “Ik heb het gevoel dat de beker enorm leeft in Leuven”, zegt Marc Brys.

We moeten ze toch elk jaar stellen, de vraag hoe belangrijk de beker eigenlijk is. Net omdat het vaak zo moeilijk blijkt om op twee competities tegelijk te focussen. “Fuck, die vraag wou ik niet hebben”, reageert Marc Brys met een kwinkslag. Laten we wel wezen: de topprioriteit bij OH Leuven is nog altijd om de play-offs te halen, maar ook een lang bekeravontuur is aanlokkelijk. “Ik heb het gevoel dat de beker enorm leeft in Leuven”, zegt Brys. “Veel mensen spreken mij erover aan.”

De Leuvenaars hebben absoluut geen succesvolle bekerhistorie, maar vorig jaar kwam daar een klein beetje verandering in. Eindelijk schopte OHL het eens tot in de kwartfinales. Daarin was Club Brugge te sterk. Vanavond wacht, in eigen huis, een nieuwe kans om nog eens bij de laatste acht te geraken. KV Kortrijk is de tegenstander. Op papier een haalbare kaart – de Kerels zijn pas zeventiende in de competitie en zetten alles op het behoud. De enige onvoorspelbare factor is wat de komst van de nieuwe coach, Bern Storck, teweegbrengt.

OHL heeft er een geslaagde stage op zitten in het Spaanse Algorfa. Na de stage verschoof de focus stilaan op de specifieke voorbereiding richting Kortrijk vanavond. Brys probeert zijn jongens zo scherp mogelijk aan de aftrap te krijgen. “Als je een rauwe competitie ingaat, moet je ook rauw coachen”, weet hij. “Dan moet je niet gaan zalven. Je moet klaar zijn.”

Zalven is Brys overigens evenmin van plan met Joël Schingtienne. Hij heeft het twintigjarige talent de afgelopen periode naar eigen zeggen hard aangepakt, maar ondertussen gaat de centrale verdediger wel zienderogen vooruit. Een stage is altijd een uitgelezen momenten om jongeren verder in de groep te integreren. “Joel is lang blijven hangen, maar nu heeft hij in één keer drie sprongen voorwaarts gemaakt”, zegt Brys. “Eindelijk zijn z’n ogen opengegaan. Nu beseft hij wat er nodig is om er te geraken. Hij heeft enorme intrinsieke kwaliteiten. Hij is supersnel en ook nog sterk. Als hij niet slaagt, heeft hij slecht werk geleverd.”

Domper

Na de Spaanse stage benadrukte Brys nog hoe blij hij was dat de hele groep zonder kleerscheuren terug in België was geraakt. Even later volgde alsnog een tegenvaller. Linksachter Hamza Mendyl viel uit. Bij een training in zaal werd zijn enkelligament geraakt. Het is onduidelijk hoelang hij out is. Het kan nog een beetje alle kanten op. De Marokkaan hoopt zelf nog om er in het allerbeste scenario vanavond gewoon bij te zijn, maar de medische staf houdt ook rekening met een langere periode aan de zijlijn. “Het is een domper op de voorbereiding van de tweede ronde”, aldus een ontgoochelde Brys.

Er was ook goed nieuws, met dank aan Siebe Schrijvers. Tot tweemaal toe zelfs, dat goede nieuws. Ten eerste: hij heeft na acht maanden revalideren van een achillespeesoperatie al stukken van oefenwedstrijden meegespeeld en komt héél dicht bij inzetbaarheid in officiële wedstrijden. Ten tweede: Schrijvers heeft bijgetekend tot 2027. Zijn huidige overeenkomst liep tot 2024. De Limburger is er nu 26 en lijkt van plan om een aanzienlijk deel van zijn carrière in Leuven te spenderen.