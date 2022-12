Onze tv-tips: een snuffmovie, een bekend kasteel en de verhalen achter hits

Top 2000: Untold Stories

NPO3, di, 22.10u

Met het einde van het jaar in zicht worden overal weer talloze muzikale eindejaarlijstjes afgespeeld. Iedereen kent ondertussen al die hits uit het hoofd, maar ken je ook de vele interessante verhalen achter die liedjes? Dit programma focust deze week op enkele bijzondere nummers uit de top 2000. Vanavond op One day like this van de Britse rockgroep Elbow. (tove)

Highclere Castle: leven zoals Downton Abbey

NPO2, di, 22.30u

Vanaf 2010 werd er jarenlang gedraaid op het Britse Highclere Castle voor de opnames van de beroemde televisieserie Downton Abbey, waarvan dit jaar de laatste film uitkwam. Hoewel je dit kasteel kan bezichtigen, wordt dit ook nog effectief bewoond door Lord Carnarvon. Deze documentaireserie zoomt in op de huidige bewoners van het kasteel, en gaat na hoe het is om te leven op deze plek. (tove)

8MM

VTM4, di, 22.25u

Een privédetective krijgt van een weduwe opdracht om de authenticiteit van een film van haar man te achterhalen. Daarop is te zien hoe een meisje vermoord wordt. De detective komt terecht in de wereld van hardcore pornografie. 8MM heeft een sterk uitgangspunt. Het onderwerp rond snuff-films is zowel angstaanjagend als fascinerend tegelijkertijd. Nicolas Cage speelt sterk in deze thriller. (tove)