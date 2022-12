170 kinderen in kerstmanpak nemen deel aan eerste Santa-Run in Oud-Rekem

Lanaken

De allereerste editie van de Santa-Run in Oud-Rekem werd meteen een succes. “Samen met de Reckheimer Stube Gäste en de Beerfriends4Live hebben we de handen in elkaar geslagen voor een feeërieke kerstmarkt”, zegt Andy Derkoningen van de Schirmbar Rekem.

“Als klap op de vuurpijl organiseerden we een Santa-Run voor kinderen”, vertellen de organisatoren. “Via de scholen en sociale media trokken we 170 kinderen aan. We hebben iedereen voorzien van een mooi kerstmanpak. De kinderen konden kiezen uit afstanden van 1, 2 of 3 kilometer. De deelname was gratis.”

Het geheel resulteerde in een kleurrijk deelnemersveld in prachtige kerstoutfits. “Het was heel leuk. Op het einde kregen we ook een pakketje snoep aangeboden van de Kerstman”, lacht de 7-jarige Vince na het afleggen van het parcours. “We kijken of we misschien volgend jaar de Santa-Run kunnen uitbreiden met een editie voor volwassenen”, besluit Derkoningen. (joge)