Neos Dilsen-Stokkem naar Abdij van Maredsous

De Abdij van Maredsous werd in 1872 door benedictijnenmonniken gesticht in de vallei van de Molignée. Ze is een typisch voorbeeld van de neogotiek en past harmonieus in de beboste en glooiende omgeving van de streek. "Wezwerden in het onthaalcentrum Saint-Joseph verwelkomd met een warme tas koffie en een kerstgebak. Een gids begeleidde ons tijdens de wandeling in en rond de abdij. Gelukkig konden we ons onderweg even opwarmen in de kaasfabriek waar met een filmpje het proces van de kaasbereiding werd uitgelegd. Verder bezochten we nog de prachtige binnentuin van het klooster. De hoogste tijd om ons op te warmen en te genieten van een warme tas soep en de lekkere kerstschotel. Als nagerecht konden we kennismaken met de kaas en proeven van het abdijbier. Om de dag af te sluiten konden we de kerstmarkt bezoeken of een wandeling maken rond de abdij."