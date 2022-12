Cliff en echtgenote Claudia zwaaien de scepter bij Van Wis tot Manjel

In de vroege avond was de jeugd aan zet. Het programma, door conferencier Jean Kenzeler voorgesteld, was een aaneenschakeling van dansjes, vrolijke acts, zang en geestige sketches.Het openen van de mysterieuze ‘manjel’ bracht het antwoord op de vraag wie als jeugdprins over Stokkem zou regeren. Met luid applaus en veelvuldig alaaf-geroep werd de dertienjarige Malick I (Balde) geïnstalleerd.Toen de show vervolgde was de zaal bomvol gelopen. De aanwezigen genoten van een grappige tonprater, flitsende lichteffecten, vele dansjes en neerdwarrelende confettisnippers.Middernacht was al een poosje gepasseerd toen de aftelling, naar de voorstelling van de nieuwe stadsprins, begon. De belangstelling was groot. Nieuwsgierig werden de gebeurtenissen op het podium in het oog gehouden. De verrassing was groot. Het leek of velen van verbazing aan de grond stonden genageld toen Cliff I (Van Den Heuvel) als de nieuwe stadsprins naar voren sprong. Onmiddellijk, van waaruit ze opdook blijft een raadsel, kwam zijn echtgenote als prinses Claudia II aan zijn zijde. Samen zullen ze een jaar lang de scepter over Stokkem zwaaien.Het gezin Van Den Heuvel-Loyens vestigde zich een tiental jaren geleden in Stokkem en is in meerdere plaatselijke verenigingen geïntegreerd. In een lange rij schoven de aanwezigen aan om het prinsenpaar te feliciteren.