Jongeren boksen tegen armoede tijdens kerstdorp in Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel

Het huis van het Kind, de jeugddienst en de jeugdraad van Hechtel-Eksel waren zaterdagavond te gast in het kerstdorp in Hechtel-Eksel. Met enkele ludieke acties zamelden ze geld in voor De Warmste Week. Het bedrag gaat naar hun partners Sint-Vincentius en vzw ’t Kietelt.

“Onder het motto ‘vecht mee tegen kansarmoede’ stonden we met een grote kermisboksbal in het kerstdorp”, zegt Franky Verdurmen van de jeugddienst van Hechtel-Eksel. “Ook zorgden we voor nog wat kleinere activiteiten voor de kinderen. De organisatie van De Warmste Week vroeg ons zelfs om filmpjes door te sturen omdat ze het een originele actie vonden.”

De boksbal was een echte trekpleister voor stoere jongeren. De boksbal zal de komende week ook in het gemeentehuis en in het Huis van het Kind staan. De opbrengst van de actie wordt rechtstreeks overhandigd aan de goede doelen. Waarschijnlijk gaat de jeugddienst van Hechtel-Eksel met enkele jongeren ook naar Hasselt waar De Warmste Week uitgezonden wordt. (peb)