Negen nieuwe ‘gastheren’ mogen bezoekers informeren over Bosland

Hechtel-Eksel

In Bosland werden negen ondernemers uit de betrokken gemeenten erkend als Gastheer. Ze doorliepen de voorbije maanden een opleidingstraject en zullen bezoekers voortaan informeren over de mogelijkheden in Bosland. “Je ziet steeds vaker dat bezoekers naast de toeristische infokantoren en Boslandkanalen ook informatie opvragen bij ondernemers zoals B&B’s, ijssalons of koffiebars”, zegt Leen Gielen, voorzitster van Bosland.

De voorbije jaren werden al 52 ondernemers erkend als Gastheer. Zo zijn er vandaag maar liefst 61 enthousiaste ondernemers in Bosland die gasten kwalitatief over Bosland informeren. (gvb)