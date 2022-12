Hilde schrijft tweede kinderboekje met illustraties van de Oekraïense Olya

Hasselt

Children’s Books For U(kraine), zo heet het project waar Hilde Lieten al een jaar lang aan werkt. “De bedoeling is om een verhaal van verbinding over alle grenzen heen te schrijven”, zegt de presentatrice van Radio 2. “Met dat doel vormen we tandems waarbij Limburgse auteurs gekoppeld worden aan Oekraïense illustratoren. Die krijgen daardoor opnieuw de mogelijkheid, zelfs in oorlogstijd of op de vlucht in het buitenland, om te doen wat ze graag doen, namelijk kinderboeken maken.”

“Met een deel van de opbrengst van het ene boek zetten we weer een nieuwe Oekraïense illustrator aan het werk om een ander boek te illustreren”, aldus Lieten. “De Vlaamse auteurs, waar ik er een van ben, werken gratis. De Oekraïense illustratoren worden betaald. Maar het gaat om meer dan financiële steun. We werken samen aan iets moois als tegengewicht voor de oorlog. Er is veel contact onderling tussen auteurs en illustratoren en iedereen probeert elkaar te helpen en te ondersteunen.”

Tot nu toe zijn er al vijf boekjes gepubliceerd. Hilde Lieten schreef zelf het kinderboek Nixon met Olya Paskhalova, die met haar zoontje naar Berlijn vluchtte. Hilde en Olya werden vriendinnen en maakten een nieuw boek, Kerstmis met Nixon. De boekjes kosten 10 en 20 euro (hardcover) en kunnen besteld worden via de Facebookpagina Nixon & Friends. (raru)