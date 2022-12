Anderlecht rekent (voorlopig) nog steeds op Fabio Silva voor goals: “Als Wolves me nu al terug wil, lever ik geweldig werk”

Anderlecht start aan Operatie Red het Seizoen en de eerste opdracht is duidelijk: niet falen in de beker tegen RC Genk. Het rekent daarvoor op de nieuwe coach Brian Riemer, maar ook op topschutter Fabio Silva (20). Als Wolverhampton zijn spits in januari tenminste niet terugeist. “Ik focus op Anderlecht. Ik merk dat spelers als Refaelov graag met mij voetballen.”