Drie verdachten aangehouden voor cannabisplantage van 800 planten in Hoeselt

De professionele cannabisplantage werd zondag opgedoekt op de Hernerweg in Hoeselt. De politie controleerde eerst een verdacht voertuig dat aan de woning in kwestie vertrok en voerde daarna een huiszoeking uit. Daarbij werd de plantage van ongeveer 800 oogstrijpe planten gevonden.

Zowel de bestuurder van het voertuig als twee personen die in de woning aanwezig waren, werden gearresteerd. Alle drie werden ze maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren, die besloot hen aan te houden. Ze werden daarop overgebracht naar de gevangenis.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. siol