Kiwanis Heilewigis deelt 6.350 euro aan cheques uit voor lokale goede doelen

Hasselt

Na een kleine covidonderbreking hebben de dames van Kiwanis Heilewigis het afgelopen jaar de draad weer opgepikt om geld in te zamelen voor het goede doel. Dat leverde een bedrag van 6.350 euro op.

Voorzitster Dominique Janssen en voorzitter van het sociaal comité Chris Mercken mochten tijdens het jaarlijks kerstfeest van de vereniging twee cheques van 2.000 euro uitreiken aan het vluchthuis voor vrouwen en aan jongerenopvang Elkeen. Het Hasselts servicefonds kreeg 500 euro en Special Olympics mocht 350 euro ontvangen. Naast deze projecten die Kiwanis Heilewigis elk jaar steunt, kreeg ook een nieuw project een financieel steuntje van 1.500 euro. “Het Hasseltse Leon Huis is mijn keuzeproject”, zegt voormalig voorzitter Fabienne Hayen. “Zij begeleiden een 120-tal kinderen en ouders in hun leertraject buiten het onderwijs en dat vinden we erg zinvol.” (raru)