DE AFSCHEIDSTOURNEE: “Plots ben ik de volgende in de rij. Dat is een heel gek besef”

In de laatste aflevering van onze podcast De afscheidstournee van mijn moeder praten Evi en Arlette over de toekomst. Over het moment dat Arlette er niet meer zal zijn. Welke herinneringen blijven over? Wie zal de familiefeesten organiseren? Wanneer zal ze het meest gemist worden? “Oma sneed van elke tomaat zo veel mogelijk poepkes. Speciaal voor mij.”