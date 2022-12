Achelse schutterij plant eerste koningsboom

Hamont-Achel

Schutterij Sint-Anna Achel heeft zaterdagnamiddag haar eerste koningsboom geplant in sportzone De Siggert. Nadat in augustus de schutterij haar eerste koningschieting hield, werd beslist om op een latere datum een koningsboom te planten. De groendienst van de stad Hamont-Achel schonk een zilverlinde.

Vooraleer koning Bart Koninkx die mocht planten, liet koningin Wendy Croonen een koker met oorkonde in het plantgat zakken. Zo zal in een verre toekomst een vinder vernemen waarom de koningsboom geplant werd, wie er lid was van de schutterij in 2022 en welke schutterijactiviteiten plaatsvonden. Na het planten werd een borrel Schrobbelèr achterover gedrukt als heildronk. Ook was er de wens dat de zilverlinde flink mag groeien zodat de bijen veel nectar kunnen binnenhalen in hun korven. (gvb)