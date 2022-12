Onderzoek naar mogelijk illegale opslag van gevaarlijke stoffen in Duitse Tesla-fabriek

Het parket in Duitsland voert een onderzoek naar de Amerikaanse producent van elektrische voertuigen Tesla. Het bedrijf zou mogelijk zonder vergunning gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen in zijn fabriek nabij de Duitse hoofdstad Berlijn.

Het onderzoek in Potsdam, de hoofdstad van de oostelijke deelstaat Brandenburg die Berlijn omringt, werd opgestart na een strafklacht die werd ingediend door het milieuagentschap van de deelstaat tegen Tesla. De klacht gaat over het beheren van een tijdelijke opslagplaats voor gevaarlijke stoffen op de site van de Tesla-fabriek in Grünheide.

Het parket preciseerde maandag dat het onderzoekt of er een inbreuk is geweest, en, zo ja, wie daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Meer details gaf het niet omdat het onderzoek nog loopt.

Tesla gaf geen commentaar op het onderzoek. De autobouwer startte de productie in Grünheide op in maart. Dat gebeurde met maanden vertraging, door problemen met vergunningen. Er waren klachten ingediend door milieuorganisaties en omwonenden.