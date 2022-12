Ook asbestattest, uitgevoerde werken en renovatieverplichting opgenomen in woningpas

De woningpas, het digitaal paspoort van een woning, breidt uit. Eigenaars kunnen voortaan zelf renovatiewerken toevoegen in hun woningpas en krijgen een overzicht van de renovatieverplichting. Ook het asbestattest en groenblauwpeil van een woning kunnen via de woningpas bekomen worden, zo meldt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap maandag.

De woningpas gaf al een overzicht van de uitgevoerde energetische renovatiewerken aan een woning waarvoor Fluvius sinds 2012 een premie toekende. Vanaf nu kunnen eigenaars alle werken toevoegen en daarbij bewijsstukken opladen zoals facturen, offertes en foto’s.

De renovatieverplichting wordt ook opgenomen in de woningpas. “Zo wordt het meteen duidelijk welke werken u dient uit te voeren om aan deze verplichting te voldoen en geeft het weer wat er van u als eigenaar verwacht wordt. De eerste stap in deze renovatieverplichting is dat alle eengezinswoningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, verplicht gerenoveerd moeten worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop”, klinkt het.

Het asbestattest, dat verplicht is bij de overdracht van woningen en gebouwen die opgetrokken werden voor 2001, zal na opmaak ook meteen digitaal beschikbaar zijn in het overzicht van attesten in de woningpas. En ook het groenblauwpeil, een instrument waarmee nagegaan kan worden hoe klimaatbestendig een woning en tuin zijn, zal via de woningpas bekomen kunnen worden.

Een woningpas raadplegen kan op de website https://woningpas.vlaanderen.be/, door in te loggen met een e-ID of via de itsme-app.