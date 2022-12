Alkense verenigingen zetten mini-kerstdorpje op met proeverijen

Alken

Enkele Alkense verenigingen hebben samen met de dienst vrije tijd hun jaarlijkse kerstproeverij georganiseerd, een vaste waarde in december. Heel wat gezinnen, vrienden en families zakten af naar het kleine mini-kerstdorpje in en rond het park in de Hoogdorpsstraat. Ook de Kerstman kon gestrikt worden om mee te genieten van de kerstsfeer. Hij kreeg zelfs een eigen tent.

De standhouders staken heel wat tijd in de opbouw en de aankleding van het parkje. Tekenden present: een aantal basisscholen of hun oudercomité, jeugdbewegingen en Anima Reserach, het medische onderzoekscentrum dat bekendstaat voor het uittesten van nieuwe geneesmiddelen, zoals die om de coronapandemie tegen te gaan. De standhouders boden lekkere, vaak zelfgemaakte producten aan en hoopten zo hun kas wat te spijzen. (rudc)