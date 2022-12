Europese landen bereiken akkoord over prijsplafond gas

De Europese ministers van Energie hebben maandag een nieuwe poging ondernomen om een akkoord te vinden over de invoering van een markcorrectiemechanisme voor de groothandel in gas. Dat akkoord zou maandagnamiddag bereikt zijn, schrijft Reuters. Er zou afgeklopt zijn op 180 euro/MWh.

Afgesproken werd om een prijsplafond in te voeren op 180 euro per megawattuur. De details van de precieze werking van het mechanisme worden later bekendgemaakt.

Van de 27 lidstaten heeft enkel Hongarije tegen gestemd. Nederland en Oostenrijk hebben zich onthouden. Duitsland, dat altijd een koele minnaar van het mechanisme was, is dus voor.

