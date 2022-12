Amber Heard gaat toch niet in beroep tegen Johnny Depp: “Ik ben mijn geloof in het Amerikaanse rechtssysteem kwijt”

Amber Heard treft een minnelijke schikking met Johnny Depp en gaat niet meer in beroep. — © AP

Er komt dan toch geen vervolg op het veelbesproken proces tussen actrice Amber Heard (36) en haar ex-man Johnny Depp (59). Heard kondigde op Instagram aan dat ze dan toch niet in beroep gaat tegen de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur. Ze gaat akkoord met een minnelijke schikking. “Maar dit is geen toegeving.”

In haar post schrijft Heard dat ze na veel wikken en wegen tot de beslissing is gekomen. Begin deze maand toonde zich immers nog strijdvaardig, toen haar advocaten beroep aantekenden tegen de uitspraak in het proces tegen Johnny Depp.

“Ik vind het belangrijk om te zeggen dat ik hier nooit voor heb gekozen. Ik heb mijn waarheid verdedigd, maar als gevolg werd mijn hele leven verwoest. De vijandigheid die ik op sociale media heb gekregen, is een versterkte versie van de manier waarop vrouwen nog eens een slachtoffer worden als ze naar buiten durven te komen met hun verhaal.”

Afgelopen zomer werd Heard gebombardeerd met haatberichten. Alle ogen waren gericht op het proces van het voormalige acteurskoppel. Depp sleepte Heard voor de rechter omdat ze in 2018 een opiniestuk schreef voor The Washington Post, waarin ze schreef dat ze verbaal en fysiek door hem werd mishandeld. Ze noemde hem nooit bij naam, maar Depp vond het maar al te duidelijk dat het over hem ging en beschouwde dat als laster.

Geen knieval

Na een lang proces – dat live gevolgd kon worden en waar regelmatig met modder werd gegooid – kreeg Depp uiteindelijk gelijk van de rechter. Heard moest hem een schadevergoeding van 10,35 miljoen dollar betalen. Nu gaat ze akkoord met een minnelijke schikking. Volgens de Britse krant Daily Mail zullen haar advocaten Depp 1 miljoen dollar betalen, maar hoeft zij zich niet in te houden om over details van de rechtszaak te praten.

“Nu heb ik eindelijk de kans om mezelf los te maken van een gebeurtenis die ik zes jaar geleden al wilde achterlaten. Op mijn eigen voorwaarden. Ik heb geen toegevingen gedaan, dit is geen knieval. Ik word niet gemuilkorfd, mijn stem zal voortaan gehoord worden. Ik ben mijn geloof in het Amerikaanse rechtssysteem kwijt. Mijn onbeschermde getuigenis diende als entertainment en voer voor sociale media.”

En dat wil ze niet nog eens meemaken, schrijft ze. Een derde proces kan ze zich niet meer permitteren. “Niet alleen op financieel, maar ook op psychologisch, fysiek en emotioneel gebied.” Tot slot bedankt ze iedereen die haar het afgelopen jaar steunde.

Geen reactie van Depp

Johnny Depp reageerde nog niet op het nieuws, maar ook hij gaat niet meer in hoger beroep. Hij zou Heard immers nog 2 miljoen dollar moeten betalen, omdat Heard ten tijde van het proces publiekelijk werd zwartgemaakt en vernederd door zijn advocaten. Volgens hem was er geen bewijs dat hij betrokken was bij die uitspraken.