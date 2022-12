Delegatie vluchtelingenorganisaties weigert Wetstraat 16 te verlaten: “Nog nooit zo iets gezien in België”

Na afloop van een onderhoud met premier Alexander De Croo over de asielcrisis in ons land weigeren vertegenwoordigers van verschillende vluchtelingenorganisaties om de Wetstraat 16 te verlaten. Ze doen dit uit onvrede met het feit dat er geen enkele concrete maatregel werd genomen.

Premier Alexander De Croo ontving maandag een delegatie van verschillende organisaties die asielzoekers te hulp schieten. De bijeenkomst werd georganiseerd zodat de organisaties concrete acties konden voorstellen om tot een oplossing te komen voor de situatie van asielzoekers die de nacht op straat doorbrengen.

Het was de derde ontmoeting tussen de premier en de organisaties Ciré, Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, burgerplatform BelRefugees en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Die organisaties eisen een federaal crisisplan.

De vertegenwoordigers van deze organisaties verklaarden uiteindelijk dat ze het kabinet van de premier niet zouden verlaten zolang er geen concrete maatregelen op tafel werden gelegd. Dat zou bij De Croo heel slecht gevallen zijn, waarop hij de vergadering verliet en de beveiliging heeft gebeld.

Kraakpanden

“Het is onaanvaardbaar, we hebben een regering die de rechtsstaat niet respecteert. Het is een kwestie van mensenrechten”, verklaarde Alexis Deswaef, mensenrechtenadvocaat en medevoorzitter van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen.

“We hebben het maximale gedaan. 2.000 plaatsen werden vrijgemaakt. We kunnen vandaag garanderen dat de mensen die buiten slapen een toevluchtsoord kunnen vinden”, klonk het na afloop bij de premier. “Dat is niet waar, mensen slapen in kraakpanden”, wierp Deswaef op.

De vluchtelingenorganisaties betreuren het gebrek aan actie van de Belgische Staat ondanks de talloze veroordelingen door zowel Belgische als Europese rechtsinstanties.

Iets voor 13 uur spraken de vertegenwoordigers van de vluchtelingenorganisaties de pers toe vanuit het raam. “We hebben twee duidelijke maatregelen voorgesteld: de uitvoering van het federaal crisisplan en de opening van 1.000 opvangplaatsen”, aldus Sotieta Ngo, directrice van Ciré. De ngo’s hebben beslist om in de zaal te blijven totdat deze twee maatregelen worden genomen. De premier zou omstreeks 20 uur terugkeren naar zijn kantoor. Tijdens de vergadering werd hem voorgesteld om de federale crisisfase binnen de 48 uur te activeren.

De organisaties betreuren de situatie. “We hebben nog nooit zoiets gezien in België. Normaal gesproken, komen zulke situaties enkel voor in conflictgebieden”, verklaarde David Vogel van Artsen zonder Grenzen. “We stellen vast dat de gezondheidstoestand zeer ernstig is. Door het gebrek aan opvangplaatsen hebben deze personen geen toegang meer tot welke zorg dan ook.”