De camera’s waren tijdens de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië vooral op Kylian Mbappé en Lionel Messi gericht. Althans op het veld. Op de tribunes was het behalve de Franse president vooral Antonela Roccuzzo (34) die om de haverklap in beeld kwam. Hoe ze eruitziet weten we intussen, maar wat is haar verhaal van de vrouw waar Messi al sinds zijn kindertijd zot van is?