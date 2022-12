Britse Deliveroo-bezorger bijt duim van klant af tijdens discussie over bestelling

Loodgieter Stephen Jenkinson (34) had pizza’s besteld via Deliveroo. Maar de bezorgster had moeite bij het vinden van zijn locatie. Toen ze toch bij hem aan de deur stond, kon Jenkinson geen verificatiecode geven omdat hij blijkbaar zijn gsm thuis vergeten was. Hij vertelde haar dat hij de pizza’s zou aannemen en zich later zou melden met zijn gsm. Maar daar ging de bezorgster niet mee akkoord. “Ze kwam op me af, sloeg en schopte me”, vertelde hij aan The Sun. “Toen belandde mijn duim in haar mond en beet ze tot die eraf kwam.”

In het ziekenhuis kreeg de loodgieter te horen dat zijn duim niet opnieuw bevestigd zou kunnen worden. “Dit heeft mijn leven verwoest”, zei hij.

De 33-jarige vrouw werd gearresteerd, maar is onder voorwaarden vrij tot maart. Deliveroo zelf zou het incident ook onderzoeken. “Dit gedrag is totaal onaanvaardbaar.”