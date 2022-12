Europol merkt steeds meer online extreemrechtse gemeenschappen op

Twee recente aanvallen door mannen met extreemrechtse sympathieën, eentje in de Verenigde Staten en eentje in Slovakije, illustreren een zorgwekkende verspreiding van gewelddadige extreemrechtse en terroristische activiteiten wereldwijd, aldus Europol. “De daders van deze aanvallen maakten deel uit van transnationale online gemeenschappen en werden geïnspireerd door andere extremisten om over te gaan tot geweld en terreur.”

Europol en veiligheidsdiensten uit 13 EU-landen en Groot-Brittannië organiseerden donderdag een actiedag om extremistische en gewelddadige inhoud op internet vast te stellen, waaronder livestreams, manifesten, eisen en vieringen van aanslagen. Uit dat onderzoek kwamen 831 elementen op 34 platformen naar voren. Europol vult nog aan dat gewelddadig extremisme en terrorisme nog steeds toenemen in aantal.

De aanval op tien zwarte mensen in Buffalo, New York in mei en een dubbele moord in een homobar in Bratislava in oktober zijn volgens Europol voorbeelden van hoe online propaganda kan leiden tot radicalisering. “Het toont op welke schaal internet een bron van radicalisering en rekrutering voor gewelddaden kan zijn”, aldus Europol.

Begin deze maand nog werden in Duitsland 25 complotdenkers gearresteerd die een plan hadden om de macht te grijpen. Volgens het openbaar ministerie zou de groep van plan geweest zijn de staat omver te werpen en een eigen regering te installeren met behulp van gewelddadige middelen. Experts op het gebied van terrorismebestrijding zeiden dat de groep zich liet inspireren door online complottheorieën, waaronder de QAnon-theorie.