Vier op de tien Europese shoppingwebsites in overtreding in aanloop naar Black Friday

Het doel van de controle (‘sweep’) was na te gaan hoe prijsverlagingen werden aangekondigd. Voor meer dan de helft van de producten die werden gecontroleerd, werd een prijsverlaging naar aanleiding van Black Friday getoond. Daarvan was 23 procent overduidelijk niet conform de Europese regels. Zo moet bij een aangeboden korting steeds de laagste prijs geafficheerd worden die tijdens de 30 voorbije dagen van toepassing was.

Alles samen werden de prijzen van 16.000 producten gemonitord tijdens een periode van één maand. Van de 176 gecontroleerde websites was 43 procent niet in orde. Het is nu aan de betrokken nationale autoriteiten om de (online) winkels tot corrigerende maatregelen aan te zetten of, als ze daar niet aan voldoen, boetes op te leggen.

“Dit is een overtreding van de Europese wetgeving”, zegt Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders. “We vragen alle online retailers om de regels helemaal na te leven en de manier waarop ze hun kortingen aankondigen te herzien. Koopjes moeten een echt voordeel bieden en moeten geen manipulatieve marketingtechniek blijken. Ze moeten dan ook altijd op een concreet prijsverschil gebaseerd zijn.”