Hoog bezoek maandag in Weert: Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen (CDA) en federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) brachten er een werkbezoek. — © Dick Demey

Weert

Komt er dan toch schot in de spoorlijn Hamont-Weert? Een werkbezoek van de Nederlandse staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) geeft hoop. Het is nu uitkijken naar een nieuwe, finale studie in april.